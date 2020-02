Coronavirus, dal 5 febbraio monitorati oltre 1,5 mln di passeggeri aeroporti

di scp

Milano, 17 feb. (LaPresse) - I controlli sanitari sui passeggeri che atterrano negli aeroporti italiani, come previsto dall'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile Angelo Borrelli, hanno preso il via dal 5 febbraio e interessano tutti i voli internazionali in arrivo. Dall'inizio delle attività sono stati monitorati 13.006 voli e 1.526.391 passeggeri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata