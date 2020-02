Coronavirus, da lunedì riaprono le Poste nella zona rossa

di ect

Milano, 28 feb. (LaPresse) - Riaprono i 5 uffici postali in Lombardia nella zona rossa a Codogno, Casalpusterlengo, Castiglione D'Adda, San Fiorano in provincia di Lodi e Vo' Euganeo in provincia di Padova. E' quanto si apprende in una nota di Poste Italiane.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata