Coronavirus, da domani a lunedì limitazioni a spostamenti Stretto di Messina

di scp

Torino, 9 apr. (LaPresse) - Gli spostamenti dei passeggeri via mare nello Stretto, da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa, dal 10 aprile al 13 aprile "sono consentiti esclusivamente agli appartenenti alle forze dell'ordine e alle forze armate, agli operatori sanitari pubblici e privati, ai lavoratori pendolari, nonché per comprovati motivi di gravità e urgenza". È quanto previsto da un'ordinanza urgente del presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci per l'emergenza coronavirus.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata