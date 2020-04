Coronavirus, da domani 300mila mascherine gratis in farmacie lombarde

di lrs

Milano, 5 apr. (LaPresse) - "C'è una iniziale fornitura anche grazie all'opportuna azione di Regione Lombardia, che è arrivata a un'autosufficienza grazie alla certificazione arrivata qualche giorno fa. Per far fronte abbiamo messo in campo un piano operativo che riguarda la distribuzione di 3.300.000 mascherine. Trecentomila mascherine arriveranno da domani in tutte le farmacie e la distribuzione sarà gratuita per le persone che si presentano senza mascherina", soprattutto quelle "più in difficoltà". Così l'assessore con delega alla Protezione civile della Regione Lombardia, Pietro Foroni, durante la diretta Facebook pomeridiana sull'emergenza coronavirus. "Non solo, grazie anche a tutta una serie di conoscenza delle farmacie di territorio, sarà poi la farmacia stessa a individuare le persone in condizioni di fragilità. Poi 440mila mascherine sono già state distribuite, già da oggi 2.500.000 mascherine sono in tutti i capoluoghi di provincia. La distribuzione arriverà coinvolgendo i territori e i sindaci. Abbiamo previsto un coinvolgimento degli esercizi commerciali, al supermercato, nelle edicole, nelle tabaccherie, in posta o in banca", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata