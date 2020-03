Coronavirus, D'Amato: Partito elicottero da Roma per paziente Bergamo

di ddn/mad

Roma, 8 mar. (LaPresse) - "È partito da Roma l'elicottero che in volo notturno provvederà al trasferimento del primo paziente da Bergamo per liberare le terapie intensive per l'emergenza Covid-19" . Lo comunica l'assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

