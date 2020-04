Coronavirus, Cts: Vaccino? Studi avanzati ma mesi per vendita

di lrs

Milano, 23 apr. (LaPresse) - Serviranno "dei mesi prima di poter pensare alla commercializzazione di un vaccino". Lo ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) e membro del Comitato tecnico scientifico (Cts) in conferenza stampa sul bollettino legato al coronavirus. "Oggi abbiamo evidenza che per due potenziali vaccini negli Usa, 1 in Regno Unito, in Germania e in Cina, c'è una fase avanzata di sviluppo, che non vuol dire affatto imminenza di circolazione ma messa a punto di approcci vaccinali per una risposta immunologica produttiva. Ci sono tutta una serie di fasi ineludibili per valutare la loro efficacia”, ha aggiunto.

