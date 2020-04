Coronavirus, Cts: Segno meno per positivi segnale incoraggiante

di abf

Roma, 20 apr. (LaPresse) - "Oggi per la prima volta diminuiscono gli attualmente positivi, è un segnale estremamente incoraggiante". Lo ha detto Luca Richeldi, pneumologo del Gemelli e membro del Comitato tecnico-scientifico, al punto stampa in Protezione Civile. "Nelle ultime 2 settimane tutti i giorni c'è stato un calo dei ricoverati, e ogni giorno un calo in terapia intensiva, evidente calo della pressione sugli ospedali", ha aggiunto.

