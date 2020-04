Coronavirus, Cts: Quarto giorno consecutivo del calo di positivi

di lrs

Milano, 23 apr. (LaPresse) - "Oggi è il quarto giorno consecutivo in cui il numero dei positivi è in calo". Lo ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) e membro del Comitato tecnico scientifico (Cts) in conferenza stampa.

