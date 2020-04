Coronavirus, Cts: Battaglia non è vinta, è periodo di tregua

di abf

Roma, 20 apr. (LaPresse) - "La battaglia non è vinta. Siamo in un periodo di tregua sulla diffusione del coronavirus, ma non e' il momento di abbassare la guardia". Così Luca Richeldi, pneumologo del Gemelli e membro del Comitato tecnico-scientifico, al punto stampa in Protezione Civile. "Tra i sei parametri che analizziamo solo quello dei morti non va nella direzione che vorremmo, è un dato doloroso ma sarà l'ultimo che andrà nella giusta direzione, il trend ha varie spiegazioni epidemiologiche", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata