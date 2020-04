Coronavirus, Css: In poche settimane risultati studi su test sierologici

di abf

Roma, 10 apr. (LaPresse) - "I criteri a cui faremo riferimento per i test sierologici devono corrispondere a tutti i test. In una prospettiva come quella del Ministero della Salute è un opzione, bisognerà scegliere la migliore piattaforma per i test sierologici". Lo ha detto il presidente del Consiglio superiore i sanita' Franco Locatelli alla conferenza stampa all'Iss. "Non andremo per le lunghe per gli studi, che nel giro delle prossime poche settimane si potrà concludere lo studio", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata