Coronavirus, Croce rossa: Test ematici, dati confortanti nel II giorno

di ect

Milano, 26 mag. (LaPresse) - Sono almeno 15mila le chiamate effettuate finora dagli oltre 700 volontari della Croce Rossa Italiana in tutto il Paese per l'indagine di sieroprevalenza del Ministero della Salute su un campione di 150mila persone selezionate dall'Istat. “A due giorni dalle prime chiamate - ha detto il presidente della Cri Francesco Rocca - registriamo dei dati confortanti che ci mostrano come la popolazione italiana voglia continuare a fare la sua parte per combattere il virus".

