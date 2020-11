Coronavirus, Crisanti: Un anno prima che vaccino abbia impatto in Italia

di lca

Milano, 12 nov. (LaPresse) - "Non credo che il vaccino possa avere un impatto sull'epidemia in Italia prima di 12 mesi". Così Andrea Crisanti, microbiologo all'università di Padova, a 'The Breakfast Club' su Radio Capital che ha augurato "buona fortuna" a Domenico Arcuri che dovrà gestire il piano vaccini Covid in Italia.

