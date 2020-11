Coronavirus, Crisanti: Inaccettabile riaprire a Natale per poi ritrovarci da capo

di scp

Torino, 17 nov. (LaPresse) - "Aprire a Natale per poi ritrovarci come ci siamo ritrovati dopo le aperture in Sardegna è moralmente inaccettabile". Così Andrea Crisanti, direttore Microbiologia e virologia all'Unversità di Padova, ad Agorà su Rai3.

