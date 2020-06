Coronavirus, Crisanti: A Vo' da inizio gennaio, Zangrillo sbaglia

di lrs

Milano, 4 giu. (LaPresse) - "Se il professore Zangrillo fosse andato a Vo' la prima settimana di gennaio e avesse visto le persone che magari erano positive al virus, probabilmente avrebbe detto che il virus clinicamente non esisteva. E poi si è visto quello che ha fatto, dipende dalla prospettiva". Così il virologo dell'Università di Padova, Andrea Crisanti, ad 'Agorà' su Rai3. "Non comprendiamo bene" il Covid-19, "perché c'è un grande numero di asintomatici. A un certo punto, raggiunta una soglia critica, cominciano ad ammalarsi in modo così grave e con conseguenze così devastanti", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata