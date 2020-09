Coronavirus, crescono ricoverati e positivi attuali: +11 in intensiva

di lrs

Milano, 3 set. (LaPresse) - Sono 11 in più rispetto a ieri i pazienti contagiati dal Covid-19 ricoverati in terapia intensiva in Italia, ovvero 120. In crescita anche i ricoverati con sintomi: 68 in più, 1.505 in totale. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. A proposito degli attualmente positivi, sono 28.915 contro i 27.817 di ieri (+1.098).

La Lombardia è la regione che ha registrato più nuovi contagi nelle ultime 24 ore, con un incremento di 228, seguita dalla Campania con 193 nuovi casi (ieri 117) e dal Lazio (154 nuovi casi). il Molise, che ieri non aveva segnalato nessun nuovo caso, oggi sale a 2.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata