Coronavirus, crescono ricoverati (+7) e pazienti in intensiva (+2)

di lrs

Milano, 13 ago. (LaPresse) - Crescono rispetto a ieri i pazienti positivi al Covid-19 in terapia intensiva in Italia: 55 contro i 53 del giorno precedente. In aumento anche i ricoverati con sintomi: sette in più nelle ultime 24 ore, 786 complessivamente. È quanto riporta il bollettino diffuso dal ministero della Salute, secondo cui sono 13.240 oggi i positivi in isolamento domiciliare, 281 in più rispetto al dato comunicato ieri.

