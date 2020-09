Coronavirus, crescono ricoverati: 58 in più, +14 in terapia intensiva

di lrs

Milano, 10 set. (LaPresse) - Sono 58 in più in Italia nelle ultime 24 ore i ricoverati positivi al coronavirus con sintomi: 1.836 in totale contro i 1.778 di ieri. Crescono anche i nostri connazionali in terapia intensiva: 16 in più, 164 contro i 150 di ieri. In isolamento domiciliare si trovano attualmente 33.708 persone, ovvero 902 in più nelle ultime 24 ore. Sono alcuni dei dati che emergono dal bollettino giornaliero del ministero della Salute.

