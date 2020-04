Coronavirus, crescono positivi in Lombardia: +1.388. Gallera: Più tamponi

di lrs

Milano, 9 apr. (LaPresse) - Sono 1.388 i positivi al coronavirus in più in Lombardia rispetto a ieri. Il totale sale a 54.802. Ieri sono stati registrati 1.089 casi in più in 24 ore. Sono i dati forniti da Giulio Gallera, durante la diretta Facebook sul bollettino giornaliero dell'emergenza coronavirus. L'assessore al Welfare della Regione ha chiarito che è aumentato, nel contempo, il numero dei tamponi, dai 5.600 circa dei giorni scorsi ai 9.396 in più di oggi nell'arco di 24 ore.

