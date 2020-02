Coronavirus, contagiato in Lombardia è in terapia intensiva

di mad

Milano, 21 feb. (LaPresse) - È in terapia intensiva all'ospedale di Codogno (Lodi) il 38enne contagiato dal coronavirus. Sono in corso accertamenti e un'equipe del Sacco di Milano si è recata a Codogno. L'uomo è giunto ieri in ospedale.

