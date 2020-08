Coronavirus, contagi in aumento: +642, ieri +403

di mrc

Torino, 19 ago. (LaPresse) - Sono di nuovo in aumento i contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo quanto riporta il ministero della Salute, sono 642 le persone risultate positive, per un totale di 255.278 casi. Ieri i casi registrati in 24 ore erano stati 403.

