Coronavirus, Comune piacentino blocca strade contro arrivi da zone rosse

Torino, 7 nov. (LaPresse) - A Ottone, in provincia di Piacenza, jersey di cemento bloccano le strade di accesso al paese, lasciandone libera una soltanto, dove sono installate telecamere per il monitoraggio in entrata e in uscita. “Così controlliamo che non arrivino persone dalle zone rosse”, spiega il sindaco di Ottone Federico Beccia al quotidiano locale Libertà.

