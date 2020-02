Coronavirus, Comune Ivrea: Sospese manifestazioni Carnevale dalle 24

Torino, 23 feb. (LaPresse) - "Il Presidente della Regione Piemonte, insieme al prefetto e all'assessore alla Sanità, ha anticipato la preparazione, in collaborazione con il ministero della Salute, di un'ordinanza che sospende tutti gli eventi e le manifestazioni culturali, ludiche e sportive, all'aperto e al chiuso, che prevedono l'assembramento di persone. Ciò per il rischio di diffusione del COVID-2019 (nuovo coronavirus). In riferimento a ciò, il Comune di Ivrea emette una propria ordinanza che stabilisce la sospensione delle manifestazioni dello storico Carnevale di Ivrea a partire dalle ore 24 di oggi". Lo scrive il Comune di Ivrea in una nota.

