Coronavirus, Commissione Ue finanzia progetto italiano studio su Raloxifene

di mad

Milano, 27 ott. (LaPresse) - Un progetto finanziato dall'Ue lancia una sperimentazione clinica per l'uso di un trattamento per il coronavirus in Italia. Lo annuncia la stessa Commissione Ue, sottolineando che "questo studio dovrebbe convalidare la sicurezza e l'efficacia del farmaco Raloxifene nel rallentare la progressione della malattia".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata