Coronavirus, Comitato bioetica: Limitare profili di responsabilità operatori sanitari

di scp

Torino, 15 apr. (LaPresse) - Il Comitato nazionale per la bioetica "segnala con preoccupazione la proliferazione di contenziosi giudiziari nei confronti dei professionisti della salute nel contesto dell'attuale emergenza pandemica e ritiene che vada presa in considerazione l'idea di limitare eventuali profili di responsabilità professionale degli operatori sanitari in relazione alle attività svolte per fronteggiare l'emergenza Covid-19". Lo si legge in un parere dal titolo 'Covid 19: la decisione clinica in condizioni di carenza di risorse e il criterio del triage in emergenza pandemica'.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata