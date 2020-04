Coronavirus, Comitato bioetica: Attenzione a evitare contagi anziani in strutture

di scp

Torino, 15 apr. (LaPresse) - Per le "persone più vulnerabili, che possono sentirsi particolarmente a rischio di abbandono, in particolare le persone anziane, ricoverate in strutture dedicate", il Comitato nazionale per la bioetica "auspica che siano assicurate cure appropriate, protezione e attenzione al fine di evitare contagi da parte del virus Sars-Cov-2". Lo si legge in un parere del comitato dal titolo 'Covid 19: la decisione clinica in condizioni di carenza di risorse e il criterio del triage in emergenza pandemica'.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata