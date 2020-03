Coronavirus, Coldiretti: Chiusi agriturismi in tutta Italia

di mad

Milano, 11 mar. (LaPresse) - Gli agriturismi della Coldiretti dispongono volontariamente la chiusura nelle prossime due settimane per aderire alla campagna #iorestoacasa. Una decisione assunta dal Consiglio Nazionale della Coldiretti riunito in seduta straordinaria dal presidente Ettore Prandini in videoconferenza per affrontare l'emergenza Coronavirus. Verranno comunque garantite – sottolinea la Coldiretti - le consegne a domicilio con iniziative di sostegno alle fasce più deboli della popolazione in alcune realtà come il servizio 'Caro nonno ti cibo!', rivolto agli anziani. che offre la possibilità di prenotare e ritirare i piatti pronti della tradizione contadina, già caldi e confezionati in un apposito packaging salva freschezza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata