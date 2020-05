Coronavirus, Cirio: Sperimentazione con plasma in ospedali Novara e Torino

di red

Torino, 8 mag. (LaPresse) - “Voglio solo dire che la sperimentazione sul plasma si sta testano anche in Piemonte negli ospedali di Novara e Torino. Non è stato sbandierato ma è in corso di approfondimento”. Così il governatore del Piemonte Alberto Cirio in conferenza stampa sul primo monitoraggio della fase 2. Secondo i dati forniti dalla Regione, sono una cinquantina le persone sottoposte al trattamento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata