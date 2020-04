Coronavirus, Cirio: Riaprire asili nido? Bisogna pensare a bambini

Torino, 21 apr. (LaPresse) - "Non possiamo non pensare alle famiglie che se tornano a lavorare non sanno dove mettere i bambini". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a Centocittà su Rai Radio1, sull'ipotesi di riaprire gli asilo nido a giugno. "È un dovere istituzionale e morale, lo dico anche da papà. Non possiamo pensare che ripartano le aziende senza che riparta un qualcosa predisposto dalle Regioni e dallo Stato per assistere per guardare i bambini durante l'orario di lavoro", ha aggiunto.

