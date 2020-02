Coronavirus, Cirio: Ordinanza Piemonte mette in sicurezza per contenere virus

di lcr/ect

Torino, 23 feb. (LaPresse) - L'ordinanza firmata dal governatore del Piemonte Alberto Cirio e dal ministro della salute è efficace in automatico nei comuni piemontesi. Cosi il governatore del Piemonte Alberto Cirio Cosi alla conferenza stampa della Unita' di crisi per il coronavirus in Piemonte. "E' un provvedimento che mette in condizioni di sicurezza per il contenimento del virus nella nostra regione", cioè il Piemonte, ha detto Cirio.

