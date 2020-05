Coronavirus, Cirio: No criticità, confidiamo in riapertura confini il 3 giugno

di mad

Torino, 29 mag. (LaPresse) - "Dal report settimanale posso dire che in Piemonte non abbiamo criticità, non abbiamo valori soglia e non abbiamo valori che accendono spie di allarme, sia nel report regionale ma soprattutto nel monitoraggio nazionale. Confidiamo quindi che dal 3 di giugno i confini del Piemonte possano riaprirsi al resto d'Italia e del mondo”. Così il governatore del Piemonte Alberto Cirio in conferenza stampa alla Reggia di Venaria.

