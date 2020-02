Coronavirus, Cirio: In Piemonte sospensione eventi con assembramento di persone

di lcr/scp

Torino, 23 feb. (LaPresse) - "A breve ci sarà un'ordinanza a firma mia e del ministro della Salute che sarà omogenea con quella della Lombardia, del Friuli Venezia Giulia, del Veneto e dell'Emilia Romagna: si tratta di chiudere le scuole di ogni ordine e grado e Università per tutta la prossima settimana, parlo di tutta l'attività didattica delle scuole del nostro Piemonte. Provvederemo a sospendere e a non autorizzare ogni evento che abbia in sè la possibilità di assembramento di persone, sia in locali aperti al pubblico sia in locali chiusi". Lo ha detto il governatore del Piemonte Alberto Cirio in un incontro alla protezione civile piemontese.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata