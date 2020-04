Coronavirus, Cirio: In 12 giorni 90 posti letto con 80% beni recuperabili

di ect

Milano, 18 apr. (LaPresse) - "L'80% dei beni nel nuovo ospedale da campo del Piemonte sono recuperabili: potranno essere utilizzati dai nostri ospedali e dalla protezione civile per future emergenze". Così il presidente di Regione Piemonte, Alberto Cirio, in occasione della fine dei lavori della nuova area sanitaria temporanea all'interno del complesso delle ex Officine grandi riparazioni di Torino, destinata a pazienti affetti da coronavirus di lieve e media entità. Cirio ha ringraziato chi "in soli 12 giorni, con perfetto stile sabaudo, lavorando molto e parlando poco, ha permesso l'apertura di 90 posti letto per affrontare l'emergenza coronavirus".

