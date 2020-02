Coronavirus, Cirio: Chi ha sospetti sintomi non vada a pronto soccorso ma chiami numeri emergenza

di lcr/bdr

Torino, 23 feb. (LaPresse) - "Consiglio di non andare al pronto soccorso ma di chiamare la guardia medica o il 112 o il 118 o il medico di famiglia o il 1500 in caso di sospetti sintomi della malattia" Coronavirus "Gli operatori sanitari arriveranno a casa per prendere in carico il paziente e decideranno se sia necessario il ricovero e dove". Lo ha detto il governatore del Piemonte Alberto Cirio ai cronisti alla protezione civile del Piemonte.

