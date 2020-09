Coronavirus: cinque le regioni con meno di 10 nuovi casi oggi

di lca/ctr

Milano, 14 set. (LaPresse) - Sono cinque le regioni in Italia che registrano meno di 10 nuovi casi nelle ultime 24 ore. In dettaglio, in Abruzzo si è avuto un caso, 3 quelli registrati in Calabria e 3 in Valle d'Aosta: 4 in Molise e 7 nella provincia di Bolzano.

