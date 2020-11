Coronavirus, chiuso Pronto soccorso e punto nascita del Martini di Torino

di lca

Milano, 3 nov. (LaPresse) - A seguito all'aggravarsi dell'epidemia di coronavirus il Pronto Soccorso dell'Ospedale Martini di Torino è chiuso. Lo rende noto l'asl del capoluogo piemontese precisando che nel presidio ospedaliero verranno ricoverati, solo per trasferimento, pazienti Covid provenienti dagli altri presidi sanitari dell'asl città di Torino. Chiuso anche il punto nascita e la pediatria, che funzioneranno soltanto per i pazienti Covid trasferiti dagli altri ospedali. La scelta - precisa la nota - si rende necessaria per riorganizzare al meglio i servizi sanitari e ottimizzare le risorse disponibili in funzione delle cure ai pazienti affetti dal virus.

