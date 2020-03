Coronavirus, chiuso 'in via precauzionale' liceo alle porte di Roma

di ect

Milano, 2 mar. (LaPresse) - E' stato chiuso "in via precauzionale" il liceo Blaise Pascal di Pomezia, alle porte di Roma. La chiusura, per via dell'emergenza coronavirus, è stata predisposta dal sindaco della cittadina laziale, Adriano Zuccalà. "Gli studenti che oggi erano presenti a scuola sono ritornati al loro domicilio dopo formale autorizzazione dei genitori all'uscita", si legge in una nota dell'istituto d'istruzione superiore statale.

