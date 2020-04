Coronavirus, chiude una terapia intensiva: medici Niguarda festeggiano

di ect

Milano, 19 apr. (LaPresse) - Una delle cinque nuove terapie intensive dell'ospedale Niguarda di Milano, aperta per fronteggiare l'emergenza Covid-19, è stata chiusa per il calo di pazienti positivi negli ultimi giorni. Lo comunica l'Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda che, su Facebook, ha diffuso un video in cui si vedono medici e infermieri festeggiare per "una prima buona notizia. E' un piccolo passo, ma importantissimo".

