Coronavirus, Cei: Pieno rispetto disposizioni governative

di ect

Milano, 2 mar. (LaPresse) - “A questo punto, il pieno rispetto delle disposizioni governative esprime la doverosa disponibilità a condividere fino in fondo le difficoltà che il Paese sta attraversando: è il momento di una corresponsabilità nella quale la Chiesa porta il suo contributo di preghiera, di speranza e di prossimità. Questa prova deve poter costituire un'occasione per ritrovare una solidarietà che affratella”. Lo dichiara il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, in una nota dopo il nuovo decreto del governo sull'emergenza coronavirus.

