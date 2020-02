Coronavirus, calciatore positivo: in quarantena squadra della Pianese

di fbg/scp

Siena, 27 feb. (LaPresse) - L'intera squadra di calcio della Pianese di Piancastagnaio (Siena), che milita nel girone A della serie C, è stata messa in quarantena. La decisione è stata presa dalle autorità sanitarie dopo che un giocatore 22enne è risultato positivo al nuovo coronavirus Covid-19. Ancora manca la validazione dell'Istituto superiore di sanità. Il giovane sabato scorso ha accusato i primi malesseri in albergo ad Alessandria, dove si trovava in ritiro con la squadra, con cui il giorno successivo avrebbe dovuto giocare contro la Juventus under 23. Il 22enne non ha giocato perchè la mattina la febbre è salita. La squadra è rientrata a Piancastagnaio mentre lui è tornato autonomamente a casa. Mercoledì mattina gli è stato fatto il tampone a domicilio, che durante la notte ha dato un primo esito positivo. Dalle prime ore di stamattina è ricoverato all'ospedale delle Scotte a Siena, in isolamento. È in buone condizioni di salute.

