Coronavirus, Calabria: controlli rigorosi per chi rientra in regione

Anche in Calabria, nel primo giorno della Fase 2, sono scattati i rigorosi controlli da parte di Polfer e Carabinieri per tutte le persone rientrate da altre regioni. Alla stazione di Paola (Cosenza), una delle più importanti della Calabria, i passeggeri in arrivo vengono sottoposti anche ai tamponi, oltre che al termoscanner. In molti, però, hanno rifiutato di effettuare i tamponi.