Coronavirus, cala numero regioni a contagio zero: oggi sono 6

Milano, 21 lug. (LaPresse) - Cala il numero delle regioni italiane 'Covid-free'. Oggi sono 6, ovvero Puglia, Sardegna, Calabria, Valle d'Aosta, Molise e Basilicata, secondo i dati del bollettino diffuso dalla Protezione civile. Ieri, invece, erano a contagio zero anche Umbria, Marche e la Provincia autonoma di Bolzano. A livello nazionale, è sempre la Lombardia a registrare più positivi (34), seguita da Veneto ed Emilia-Romagna, rispettivamente con 22 e 18. In doppia cifra anche la Liguria con 12 malati di coronavirus in 24 ore.

