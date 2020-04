Coronavirus, cala numero positivi e morti

Migliora ancora, seppur di poco, il trend di decrescita del coronavirus in Italia. Secondo l'ultimo bollettino diffuso dalla Protezione Civile, gli attualmente positivi sono 104.657, 548 in meno rispetto a ieri. Risulta positivo un caso su 30 tamponi, mai a un livello così basso. Le persone decedute nell'ultimo giorno sono state 323, che portano il totale a 27.682. I pazienti guariti, invece, sono 2311. Il totale ammonta a 71.252. Continua anche il calo dei ricoverati, sia quelli in terapia intensiva sia quelli con sintomi.