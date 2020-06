Coronavirus, Cajazzo (Lombardia): Battaglia terribile, mai risparmiati

di lrs

Milano, 10 giu. (LaPresse) - "E' evidente che, in questo momento, il mio pensiero di enorme gratitudine va a tutto il personale della sanità lombarda e a tutti coloro i quali, nella Direzione Generale, hanno combattuto, insieme a me, questa terribile battaglia contro un nemico sconosciuto, invisibile, micidiale". Così il direttore generale al Welfare della Lombardia, Luigi Cajazzo, in una nota dopo l'annuncio della nomina a vicesegretario generale con delega all'integrazione sociosanitaria che verrà formalizzata con una delibera di Giunta nei prossimi giorni. "Non ci siamo mai risparmiati - prosegue - e mai ci risparmieremo per svolgere, al meglio, il nostro lavoro, qualunque e ovunque sia".

