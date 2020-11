Coronavirus, Brusaferro (Iss): Ora siamo in fase di escalation

di lca

Milano, 4 nov. (LaPresse) - "Oggi siamo in una fase che tecnicamente chiamiamo di escalation, dopo aver avuto un periodo di transizione, e dobbiamo utilizzare in parte misure di contenimento e in parte misure di mitigazione". Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, in audizione in commissione Affari sociali della Camera.

