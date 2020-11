Coronavirus, Brusaferro (Iss): Meno restrizioni non vuol dire 'liberi tutti'

di lca

Milano, 4 nov. (LaPresse) - "Quando avremo i dati di un'evoluzione (dell'epidemia ndr) più contenuta, le misure di contenimento verrano rilasciate il che vuol dire non liberi tutti: dobbiamo affrontare i prossimi mesi con questa circolazione del virus quindi dobbiamo riuscire ad avere i livelli di cautela minimi". Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, in audizione in commissione Affari sociali della Camer precisando che quella attuale è "una fase di crescita epidemica" ma che "auspichiamo che gli interventi nazionali e regionali ci consentano di piegare la curva e di rientrare in una fase più controllata". Il presidente dell'Iss ha poi chiarito che "dobbiamo lavorare in maniera transitoria: abbiamo fasi di crescita spiccata in tutto il Paese, in alcune zone più spiccata e questo richiede una escalation delle misure".

