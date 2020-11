Coronavirus, Brusaferro (Iss): Forte circolazione del virus in tutta Italia

di lca

Milano, 4 nov. (LaPresse) - I dati attuali "ci dicono che si è avuta un'evoluzione della circolazione e che il virus circola, a differenza della prima ondata, in tutti i contesti e in tutte le regioni" in Italia. Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, in audizione in commissione Affari sociali della Camera, sottolineando che un dato importante è quello relativo al "rapporto positività-tamponi che, quando supera il 4% è un indicatore di una forte circolazione".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata