Coronavirus, Brusaferro: Ci aspettiamo nuovi casi dopo aperitivi e sciate

di abf

Roma, 13 mar. (LaPresse) - "Possiamo aspettarci dei casi nel weekend e una parte potrebbe essere legata a comportamenti assunti negli scorsi weekend. Ci sono state scene di persone al mare, a sciare o a mega-aperitivi: sono luoghi in cui il virus potrebbe essere circolato, alcuni potrebbero risultare positivi. Lo diciamo con dispiacere, ma dobbiamo dare atto da qualche giorno che gli italiani hanno colto come comportamenti sbagliati finiscano per ritorcersi contro e vadano evitati". Lo spiega il presidente Iss, Silvio Brusaferro, in conferenza stampa.

