Coronavirus, Borrelli: Rientro italiani da nave il prima possibile

di lcl

Milano, 17 feb. (LaPresse) - Per il rientro dei 35 italiani a bordo della nave Diamond Princess "ci stiamo preoccupando di organizzare il tutto il prima possibile". Lo ha detto il capo della Protezione civile Angelo Borrelli al termine di una riunione del Comitato operativo.

"Dove verranno portati lo stiamo definendo in queste ore e sarà sicuramente un luogo dove non avranno possibilità di contatto con i cittadini che sono rientrati in precedenza per evitare possibili contagi. Quindi ci sarà un periodo di sorveglianza sanitaria anche per questi", ha aggiunto Borrelli.

