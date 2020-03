Coronavirus, Borrelli: Non sapremo mai con certezza quando sarà il picco

di abf

Roma, 20 mar. (LaPresse) - "Io ho evidenziato una cosa che mi è stata detta sul picco, non sapremo mai quando sarà il picco. Si parlava ragionevolmente della settimana prossima o di quella successiva, ma non c'è un dato, ci sono valutazioni che devono trovare riscontri oggettivi". Lo dice il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, commissario governativo per l'emergenza coronavirus, nel punto stampa quotidiano.

