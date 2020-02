Coronavirus, Borrelli: Meno di 4% tamponi positivi, metà non va in ospedale

di abf

Roma, 26 feb. (LaPresse) - "Meno del 4% dei tamponi ha dato esito positivo, oltre la metà dei positivi non va in ospedale, e come conferma l'Oms gli affetti hanno in 4 casi su 5 sintomi lievi". Così il capo della protezione civile e commissario per il Coronavirus Angelo Borrelli in conferenza stampa.

